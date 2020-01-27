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خالد أبوبكر عن الانتقادات لوزيرة الصحة: "كل إلي معدي يخبط فيها" (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:54 ص
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خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
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قال الإعلامي خالد أبوبكر، إنه خلال الفترة الأخيرة تزايدت حدة ووتيرة الانتقادات لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على أدائها بأكثر من ملف، مستشهدا بطلب استجوابها في مجلس النواب وانتقادات نواب البرلمان للوزيرة على أدائها.

وأضاف أبوبكر، خلال  برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن انتقاد وزيرة الصحة أصبح بشكل كبير جدا وشبه يومي، معلقا: "الموضوع زاد وكل إلي معدي يخبط في وزيرة الصحة وانتقادات رايحة وجاية وأنا كنت منهم".

وتابع: "وزيرة الصحة ستظل في منصبها ولا وجود لتعديل وزاري خلال هذه الفترة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد بقائها في منصبها، هل كل يوم هنصحى الصبح ننتقد وزيرة الصحة؟، وهل هنفضل نقتل فيها معنويا؟".

واستنكر الأداء للمتحدثين الإعلاميين لوزيرة الصحة قائلاً: "بيخسروها كتير".
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وزيرة الصحة خالد أبوبكر توك شو اخبار مصر

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