Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. زينة تنهار بالبكاء على الهواء خلال لقائها مع عمرو أديب (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

انهارت الفنانة زينة بالبكاء على الهواء، خلال حديثها عن المواقف الصعبة التي واجهتها فى حياتها، مشيرة إلى أنها تخاف أن تموت من الحزن وتترك أبنائها.

وأضافت زينة، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "عارف لما الطفل يكون لسه مولود وحواليه حاجات مش حلوة هو ده اللي حصل معايا".

وأوضحت أن سبب عدم تحدثها عن شيء بخصوص قضيتها مع الفنان أحمد عز هو أنها عزيزة النفس ولا تحب أن تشتكي لأحد.

وفي سياق آخر عبرت عن تقديرها لمجهودات رجال الشرطة الجيش قائلة: "على الأقل أمي الشهيد أو زوجته أو أولاده هيضربلهم تعظيم سلام وهيفضلوا طول العمر فخورين بيهم عشان ضحي عشان البلد ودول هم الرجالة بجد مش هزار".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم "الفلوس"، وشارك في بطولته تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب زينة الفجر الفني أجر أحمد عز

أخبار تهمك

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 7 ساعات

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 8 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

حلا شيحة لـ تامر حسني: "الجايزة الحقيقية إنك دخلت قلوب الناس"

شريف منير لـ تامر حسني: "لازم نقلدك عشان نبقي مؤثرين زيك"

رامي جمال يكشف عن مفاجآت حفله بالتجمع الخامس مع الفنان تامر حسني

برنت من تعليق عبير صبري.. "شاهد.. تعليق الفنانة عبير صبري على مشاركة الفنانة زينة بفيلم "الفلوس"

شاهد.. تامر حسني يطرح الأغنية الدعائية لفيلم "الـفلوس" (فيديو)

زينة تغازل جمهورها من كواليس فيلمها الجديد "الفلوس"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status