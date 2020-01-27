شاهد.. زينة تنهار بالبكاء على الهواء خلال لقائها مع عمرو أديب (فيديو)







وأضافت زينة، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "عارف لما الطفل يكون لسه مولود وحواليه حاجات مش حلوة هو ده اللي حصل معايا".



وأوضحت أن سبب عدم تحدثها عن شيء بخصوص قضيتها مع الفنان أحمد عز هو أنها عزيزة النفس ولا تحب أن تشتكي لأحد.





وفي سياق آخر عبرت عن تقديرها لمجهودات رجال الشرطة الجيش قائلة: "على الأقل أمي الشهيد أو زوجته أو أولاده هيضربلهم تعظيم سلام وهيفضلوا طول العمر فخورين بيهم عشان ضحي عشان البلد ودول هم الرجالة بجد مش هزار".



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم "الفلوس"، وشارك في بطولته تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم "الفلوس"، وشارك في بطولته تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.

انهارت الفنانة زينة بالبكاء على الهواء، خلال حديثها عن المواقف الصعبة التي واجهتها فى حياتها، مشيرة إلى أنها تخاف أن تموت من الحزن وتترك أبنائها.