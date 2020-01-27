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هل في مصر فيروس كورونا؟.. وزيرة الصحة ترد

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أكدت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، أن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هناك إجراءات روتينية واستثنائية يتم اتخاذها للحماية من الفيروس.

وأوضحت "زايد"، خلال تصريحات إلى قناة "النيل للأخبار"، أن هناك إجراءات استثنائية لمن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، مضيفة أن هناك إجراءات احترازية للقادمين من الصين، كما أن هناك إجراءات روتينية تتمثل في أنهم يحصلون على كل بيانات المسافرين وأطقم الطائرة.

هذا وقامت الدكتورة هالة زايد، بتفقد إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي؛ للاطمئنان على توافر الخدمات الطبية، والالتزام بالتعليمات الوقائية لمنع دخول فيروس كورونا من الركاب القادمين إلى مصر من الصين، والتأكد من إجراءات المسح الطبي لهم.

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