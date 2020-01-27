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مفاجأة.. حسام عاشور يحدد موعد إعتزاله

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:58 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 فجر الدولي المصري حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مفاجاة من العيار الثقيل بعد أن أكد موعد إعتزاله.

 

وفي تصريحات متلفزة أكد عاشور أنه أغلق الباب تمامًا أمام فكرة إعتزاله الموسم الجاري وذلك بعد خروج أكثر من تقرير صحفي يؤكد إقترابه من تعليق حذائه بنهاية موسم 2019-2020 .

 

وقال عاشور أن موعد إعتزاله سيكون بعد عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة خاصةً أنه يرى قدرته على العطاء خلال تلك الفترة الزمنية من الوقت .

 

وأثنى القائد التاريخي للنادي الأهلي على الفوز الذي حققه الفريق على حساب ضيفه النجم الساحلي بهدف واحد مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا .

 

وأكد أن المباراة كانت مليئة بالأجواء العدائية من جانب الفريق التونسي الذي إعتمد لاعبوه على الخشونة وظهرت جوانب بدنية كبيرة أثرت على مستوى الفريقين.

 

وأنهى حديثه اللاعب الذي ينتهي عقده مع الاهلي بنهاية الموسم الحالي أن الاهلي قادر على الحصول والفوز باللقب وينتظر تحديد مصيره بتجديد التعاقد .

 

يُذكر أن الشكوك بدأت تحوم بمصير اللاعب مع فريقه خاصةً في ظل إبتعاده بصورة كبيرة عن حسابات السويسري رينيه فايلر الذي يعتمد على السولية وأليو ديانج.

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الكلمات المفتاحية

عاشور رينيه فايلر حسام عاشور الاهلي

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