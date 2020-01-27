موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في الدوري المصري







يواجه فريق مصر المقاصة نظيره نادي طلائع الجيش، مساء غداً الأثنين، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش على أرضية ملعب الإنتاج الحربي.





يسعى كلا الفريقين لإقتناص الفوز والثلاث نقاط، للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.





موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش



تقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش



تذاع مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.





تشكيل مصر المقاصة المتوقع أمام طلائع الجيش:



حراسة المرمى: محمود حمدي.



خط الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن.



خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية.



خط الهجوم: عمرو مرعي وشميلس بيكلي.





تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام مصر المقاصة



حراسة المرمى: محمد بسام.



خط الدفاع: محمد أبو النجا – أحمد سامي – علي الفيل – ناصر منسي.



خط الوسط: أحمد كابوريا – أحمد سمير – تالا ندايي – مهند لاشين – عاصم صلاح.



خط الهجوم: فرانك نجوجا.