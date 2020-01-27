Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في الدوري المصري

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:50 ص
Advertisements
مصر المقاصة وطلائع الجيش
مصر المقاصة وطلائع الجيش
محمد الدمتناوي
Advertisements


يواجه فريق مصر المقاصة نظيره نادي طلائع الجيش، مساء غداً الأثنين، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش على أرضية ملعب الإنتاج الحربي.


يسعى كلا الفريقين لإقتناص الفوز والثلاث نقاط، للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.


موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش

تقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش

تذاع مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.


تشكيل مصر المقاصة المتوقع أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن.

خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية.

خط الهجوم: عمرو مرعي وشميلس بيكلي.


تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد أبو النجا – أحمد سامي – علي الفيل – ناصر منسي.

خط الوسط: أحمد كابوريا – أحمد سمير – تالا ندايي – مهند لاشين – عاصم صلاح.

خط الهجوم: فرانك نجوجا.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري الممتاز

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السادس عشر بنفس عدد النقاط.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 6 ساعات

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status