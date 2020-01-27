"Look Now" يحصد جائزة أفضل ألبوم بوب تقليدي في حفل جرامي



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من ألبوم Sì للنجم الكبير "أندريا بوتشيلي"، وألبوم Love لمايكل بابل، وألبوم Look Now لكل من "إلفيس كاستيلو و"زا إمبوسترز"، وألبوم A Legendary Christmas لجون ليجيند، وألبوم Walls لباربرا سترايساند.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة "أفضل أداء جماعي لأغنية بوب" التي ترشح لها كل من أريانا جراندي وSocial House عن أداءهم لأغنية "Boyfriend"، وفريق Jonas Brothers عن أداءهم لأغنية "Sucker"، ومغني الكانتري Lil Nas X عن أداءه لأغنية "Old Town Road" بالاشتراك مع Billy Ray Cyrus، ومغني الراب "بوست مالون" عن أداءه لأغنية "Sunflower" بالإشتراك مع Swae Lee، والمغني شون منديز عن أداءه لأغنية Señorita بالإشتراك مع كاميلا كابيو.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم 'Look Now' لجائزة "أفضل ألبوم بوب تقليدي " ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.