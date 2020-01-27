زينة تكشف مفاجأة لأول مرة بشأن زواجها من أحمد عز







وقالت خلال لقاءها مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية": "أنا تزوجت أحمد عز في 15/6/2012، وبعد ذلك أخذني وقمنا بالذهاب إلى أمريكا لكي أنجب، في السنة التالية وحملت في شهر 3 يوم 1/3 وأنجبت في شهر 10".





وأضافت: "عايزة أغلق حياتي الشخصية لأنها لا تخص أحد ومش عايزة حد يعرف أي شيئ خاص عني"

يذكر أن آخر عمل لزينة هو فيلم "الفلوس" وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، جوهرة، جوهرة، زيزو، عمر زهران، كميل سلامة يذكر أن آخر عمل لزينة هو فيلم "الفلوس" وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، جوهرة، جوهرة، زيزو، عمر زهران، كميل سلامة









كشفت الفنانة زينة، عن تفاصيل جديدة حول زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها لم تطلب منه نسخه وثيقة الزواج، لأنها تثق به ثقة عمياء وكان يستحق هذه الثقة، بحد وصفها.