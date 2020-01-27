عاجل.. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 80 شخصا

رتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 80 شخصًا، وإصابة أكثر من 2300 آخرين، وذلك نقلا عن مصادر طبية بالصين.



وتصدرت مدينة "ووهان" الصينية عدد حالات الوفيات والإصابات في العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ظهور الوباء في عدد من دول العالم أبرزهم الصين واليابان وفرنسا، وتتخد دول العالم جميع الإجراءات الاحترازية من أجل السيطرة على المرض قبل أن ينتشر بصورة مرعبة.



أفادت فضائية الحدث اليوم، في نبأ عاجل لها، يفيد با