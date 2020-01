"Cuz I Love You" يحصد جائزة أفضل ألبوم حضري معاصر في حفل Grammy

وكان مرشحًا للفئة نفسها كل من ألبوم Apollo XXI لـ Steve Lacy، وألبوم Cuz I Love You للمغنية Lizzo، وألبوم Overload للمغنية Georgia Anne Muldrow، وألبوم Saturn للمغنية NAO، وألبوم Being Human in Public للمغنية Jessie Reyez.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل جائزة أفضل أغنية R&B التي ترشح لها كل من، أغنية "Could've Been"، وأغنية "Look at Me Now" لإيملي كينج، وأغنية "No Guidance" لكريس براون، و"Roll Some Mo" للكي داي، وأغنية Say So لـ PJ Morton.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم Cuz I Love You لجائزة أفضل ألبوم حضري معاصر، ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.