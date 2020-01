"Say So" تحصد جائزة أفضل أغنية R&B في Grammy 62

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز، أغنية "Could've Been"، وأغنية "Look at Me Now" لإيملي كينج، وأغنية "No Guidance" لكريس براون، و"Roll Some Mo" للكي داي، وأغنية Say So لـ PJ Morton.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل أداء تقليدي لأغنية R&B والتي ترشح لها كل من BJ the Chicago Kid عن أغنية "Time Today"، وIndia.Arie عن أغنية "Steady Love"، والمغنية ليزوو عن أغنية Jerome، و"لكي داي" عن أغنية Real Games، PJ Morton عن أغنية Built for Love.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد أغنية "Say So" لجائزة أفضل أغنية R&B ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.