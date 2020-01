"ليزو" تفوز بجائزة أفضل أداء تقليدي لأغنية R&B في حفل جرامي

وكان مرشحا للفئة نفسها، كل من BJ the Chicago Kid عن أغنية "Time Today"، وIndia.Arie عن أغنية "Steady Love"، والمغنية ليزوو عن أغنية Jerome، و"لكي داي" عن أغنية Real Games، PJ Morton عن أغنية Built for Love.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل أداء لأغنية R&B التي ترشح لها كل من، دانيال سيزا وبراندي عن أدائهم لأغنية "Love Again"، وH.E.R. وبريسون تايلر عن أداءهم لأغنية "Could've Been"، وكل من ليزو وجوتشي مان عن أداءهم لأغنية "Exactly How I Feel"، و"لكي داي" عن أداءه لأغنية "Roll Some Mo"، وأندرسون باك عن أداءه لأغنية "Come Home".











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد المغنية ليزو لجائزة أفضل أداء تقليدي لأغنية R&B، عن أداءها لأغنية "Jerome"ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.