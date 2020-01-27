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"Father of the Bride" يحصل على جائزة أفضل ألبوم موسيقى Alternative في حفل جرامي
الإثنين 27/يناير/2020 - 01:41 ص
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أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم 'Father of the Bride' لجائزة "أفضل ألبوم موسيقى Alternative " ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.
وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من ألبوم U.F.O.F. لفريق Big Thief الغنائي، وألبوم Assume Form للمغني "جيمس بليك"، وألبوم I، I للمغني Bon Iver، وألبوم Father of the Bride لفريق Vampire Weekend، وألبوم Anima للمغني Thom Yorke.
ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل ألبوم بموسيقى الروك، والتي ترشح لها كل من ألبوم Amo لفريق Bring Me the Horizon وألبوم Social Cues لفريق Cage the Elephant، وألبوم In the End لفريق The Cranberries، وألبوم Trauma لفريق I Prevail وألبوم Feral Roots لفريق Rival Sons.
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