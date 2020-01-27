زينة تكشف لأول مرة أحداث فيلم "التاريخ السري لكوثر"







"التاريخ السري لكوثر"

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعي كوثر بنت أخوانية ويناقش كيف تولي الاخوان فترة الحكم، والفيلم من كتابة وإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال زينة، فيلم "الفلوس"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي أكشن، وشارك في بطولتة الفنان تامر حسني ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، وحقق الفيلم إيرادات عالية منذ اولى أيام عرضة.



يذكر أن آخر أعمال زينة، فيلم "الفلوس"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي أكشن، وشارك في بطولتة الفنان تامر حسني ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، وحقق الفيلم إيرادات عالية منذ اولى أيام عرضة.

صرحت الفنانة زينة، بأنها انتهت من تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذي يشاركها في بطولته الفنانة ليلي علوي وأحمد حاتم وفراس سعيد وفراس سعيد ومحسن محي الدين.وأضافت خلال لقائها مع الاعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن هذا الفيلم مختلف وانها رفضت ثلاث أعمال كوميدي، بسبب انجذابها للسيناريو، لان الفيلم يناقش مشكلة تمس البلد، بحد وصفها.