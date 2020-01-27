Advertisements
Advertisements
Advertisements

زينة تكشف لأول مرة أحداث فيلم "التاريخ السري لكوثر"

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements

صرحت الفنانة زينة، بأنها انتهت من تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذي يشاركها في بطولته الفنانة ليلي علوي وأحمد حاتم وفراس سعيد وفراس سعيد ومحسن محي الدين.

وأضافت خلال لقائها مع الاعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن هذا الفيلم مختلف وانها رفضت ثلاث أعمال كوميدي، بسبب انجذابها للسيناريو، لان الفيلم يناقش مشكلة تمس البلد، بحد وصفها.

"التاريخ السري لكوثر"
وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعي كوثر بنت أخوانية ويناقش كيف تولي الاخوان فترة الحكم، والفيلم من كتابة وإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال زينة، فيلم "الفلوس"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي أكشن، وشارك في بطولتة الفنان تامر حسني ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، وحقق الفيلم إيرادات عالية منذ اولى أيام عرضة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن زينة الفجر الفني

أخبار تهمك

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 5 ساعات

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

البطولات النسائية تنعش بلاتوهات السينما

ليلى علوي لـ"الفجر الفني": دوري في "التاريخ السري لكوثر" مختلف وجديد

ليلى علوي تعلن انتهاءها من تصوير "التاريخ السري لكوثر"

أسما سليمان تنضم لفيلم" مش أنا" مع تامر حسني

"الفلوس" لتامر حسني.. الأكثر بحثا عبر"جوجل" و"تويتر" (صور)

متفوقًا على "ذا روك".. تامر حسني يكسر القاعدة ويحقق "40 مليون" بفيلم "الفلوس"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status