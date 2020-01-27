جاري كلارك يقتنص جائزة أفضل أداء لأغنية روك في حفل جرامي



وكان مرشحًا للفئة نفسها من الجوائز كل من فريق Bones UK عن أداءه لأغنية Pretty Waste، والمغني Gary Clark Jr، عن أداءه لأغنية "This Land"، و"بريتاني هاورد" عن أداءها لأغنية "History Repeats"، وKaren O عن أداءها لأغنية Woman، وفريق Rival Sons عن أداء أغنية "Too Bad".



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة "أفضل ألبوم معاصر للآلات الموسيقية" كل من ألبوم Ancestral Recall للموسيقي "كريستيان سكوت"، وألبوم Star People Nation للموسيقي Theo Croker وألبوم Beat Music! Beat Music! Beat Music! للموسيقي Mark Guiliana وألبوم Elevate للموسيقي Lettuce، وألبوم Mettavolution للموسيقي Rodrigo y Gabriela.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد جاري كلارك لجائزة أفضل أداء لأغنية روك، عن أداءه لأغنية This Land"، ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.