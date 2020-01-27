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محامي "زينة" يكشف عن قيمة الدخل السنوي لـ أحمد عز (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:55 ص
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أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
أمنية فوزي
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كشف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تطورات أزمة موكلته مع الفنان أحمد عز، بسبب المصروفات الدراسية للأطفال، قائلًا: "مفيش حل أمامنا إلا القضاء، القضاء هو الذي ينصف أحمد عز"، متابعًا: "لو أحمد عز خايف على ولاده يدفع مصروفات المدارس".

وأوضح "الدكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن الفنانة زينة تدفع المصروفات الدراسية، ثم تحصلها من الفنان عن طريق القضاء بعد عام ونصف.

وأضاف أنه قدم تحريات للمحكمة بمبلغ سنوي يتعدي المائة مليون جنيه كدخل للفنان أحمد عز، لافتًا إلى أن أجر أحمد عز نظير مسرحية علاء الدين بالسعودية مليون دولار، متابعًا: "كل قضية يجيب 4 محامين جدد، أحمد عز يحارب أولاده".

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