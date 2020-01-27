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عمار حمدي إلى طلائع الجيش
الإثنين 27/يناير/2020 - 01:11 ص
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علي نبوي
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توصل نادي طلائع الجيش إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي على ضم عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر على سبيل الإعارة حى نهاية الموسم.
ومن المقرر أن يوقع عمار على عقود انضمامه إلى طلائع الجيش اليوم الاثنين، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.
وخرج عمار حمدي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك في 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بني سويف في كأس مصر.
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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