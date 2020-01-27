مخطط تطوير المطرية.. مشروع قومي تسابق الدولة الزمن لإنجازه

تبدأ الدولة بتطوير محور مروري من ميدان ابن الحكم والمحكمة، ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر، وسيتم إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج، وذلك ضمن المرحلة الثالثة.



المحور المرورى سينتهى خلال 3 شهور تقريبًا، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن مخطط تطوير منطقة شرق القاهرة بالكامل، لمعالجة مشاكل المرور وربط وسائل المواصلات ببعضها من خلال شبكة الطرق ببعضها.



وجارى العمل لتطوير ميدان المطرية ونقل المواقف العشوائية الموجودة به، وذلك تمهيدًا لإنشاء الكبارى الجديدة ويأتى ذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمحيط شجرة مريم وداخلها، لوضع المكان على خارطة السياحة وضمن تطوير مسار العائلة المقدسة.



بجانب البدء قريبًا فى إنشاء 2 كوبرى بشرق مدينة نصر، كوبرى بشارع الطيران وآخر شارع يوسف عباس والتى سيتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن المرحلة الأولى لتطوير المنطقة، واستكمال لما يتم من تطوير بمنطقة مصر الجديدة.