اتصالات البرلمان: مناقشة طلب إحاطة لشركات الإنترنت الثلاثاء



قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة حول سرعة الإنترنت، وسيتم مناقشة هذه الاحاطات الثلاثاء المقبل، بحضور نائب وزير الاتصالات، والعديد من قيادات شركة المصرية للاتصالات.



وتابع "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الشارع"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن مصر تشهد طفرة في التحول الرقمي بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تغير الآن كافة الكابلات النحاسية لفيبر، وهذا قدي يؤدي إلى سقوط بعض شبكات الانترنت في بعض المناطق.



وأشار إلى أن هناك عدد كبير من طلبات الإحاطة حول انتهاء باقة الانترت سريعًا، وسيتم سماع رأي رئيس الشركة للاتصالات حول سبب هذا الأمر، مشيرًا إلى أن البرلمان هدفه أن تكون خدمة الانترنت ممتازة للعميل، بأسعار مناسبة.





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