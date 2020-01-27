هل تتعرض الصين لحرب جرثومية؟.. مسؤول بالصحة العالمية يعلق



قال الدكتور أمجد الخولي استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية، إن كورونا عبارة عن فيروس حيواني، ولكنه انتقل من الحيوان للإنسان، وبعد ذلك بدأ ينتقل بين البشر، ولكن بشكل محدود حتى الآن، وهناك مخاوف من تطوره وانتقاله بوتيرة أسرع بين البشر.



وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الفيروسات كل فترة تفاجئنا بسلالة جديدة وتسبب بعض الأعراض التي قد تكون خطيرة، مشيرًا إلى أن أعراض "كورونا" شبيه بالأنفلونزا وقد تؤدي إلى الوفاة.



ولفت إلى أن معظم الحالات المصابة في مختلف دول العالم هي قادمة من الصين، وتعمل كافة الدول على منع دخول هذا المرض إلى دولها بنشر الوعي بالنظافة العامة، من خلال غسل اليدين بالماء والصابون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مصل لعلاج الفيروس حتى الآن وخروج مصل جديد سيأخذ بعض الوقت.



وعن تعرض الصين لحرب جرثومية، قال الخولي: "هذا الأمر مستبعد، ولم يناقش في الدوائر العلمية على وجه الإطلاق، خاصة أن الفيروس قديم ويتطور بشكل أو بآخر".

