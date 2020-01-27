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وكيل تعليم كفر الشيخ: نتيجة الشهادة الإعدادية "مرضية للغاية"

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:24 ص
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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علقت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، علي نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بقولها "مرضية للغاية"، وأنها قد عكست مجهود متميز تم بذله للوصول إلى هذه النتيجة.

وأضافت كشك، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن نسبة النجاح تخطت الـ90% وهي من أعلى النسب في تاريخ المحافظة، فضلًا عن الإعدادية المهنية حيث تقدم للامتحانات 1078 طالبًا، تغيب منهم 126 طالبًا، وحضر منهم 952 طالبًا، ونجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد، نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وجاءت نتيجة ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، كالتالي "بيلا، قلين، سيدي غازي، فوه، شرق كفر الشيخ، سيدى سالم، بلطيم، الحامول، دسوق، برج البرلس، مطوبس، غرب كفر الشيخ، الرياض".
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الكلمات المفتاحية

نتيجة الإعدادية محافظات تعليم كفر الشيخ أخبار مصر

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