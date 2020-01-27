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عمرو أديب: ما تستغربوش لو لقيتوا ترامب في دمشق (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:27 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تسريبات نشرت عن تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى سوريا، مشيرًا إلى أن بوتين طلب من بشار الأسد، أن يوجه دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة سوريا.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "الدنيا بقت غريبة، مفيش شيء مضمون.. محدش يقول أن في حاجة مينفعش تحصل"، منوها بأن وزير خارجية إيران صرح أنهم مستعدون على إجراء مفاوضات جديدة مع أمريكا.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "يبدو أن ترامب قادر على أنه يعمل اللي هو عايزه.. سيبك من اللي بيتريقوا على شعره"، منوها بأن ترامب لم يقل شيء إلا وفعله، مستطردا: "متستغربوش لو لقيتوا ترامب في دمشق".
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