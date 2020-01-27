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بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمس

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:27 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة لقوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على مشروع قانون بشأن العلاوات الخمس، قائلًا إنهم منذ فترة طويلة يعملون بشأن العلاوات الخمس.

وأضاف "وهب الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أنهم اجتمعوا خلال الأسبوعين الماضيين مع هيئة التأمين الاجتماعي لبحث العلاوات الخمس، وأكدوا على ضرورة وجود مشروع قانون لمنح العلاوات.

وتابع أنه تقدم بمشروع القانون ومعه لجنة القوى العاملة، و60 نائب من البرلمان؛ لصرف العلاوات الخمس، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى لجنة القوى العاملة، والتي ستبدأ في الانتهاء من هذا القانون خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الأزمة ستنفرج قريبًا.
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