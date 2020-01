"A Lot" تقتنص جائزة أفضل أغنية Rap في حفل Grammy 62

وكان مرشحًا للفئة نفسها من الجوائز، كل من أغنية "Bad Idea" وأغنية "Gold Roses" وأغنية "A Lot"، وأغنية "Racks in the Middle"، وأغنية "Suge".



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل جائزة أفضل أداء لأغنية Rap، التي ترشح لها كل من "جي كول" عن أداءه لأغنية "Middle Child"، وDaBaby عن أداءه لأغنية "Suge"، وDreamville عن أداءه لأغنية "Down Bad"، وNipsey Hussle عن أداءه لأغنية "Racks in the Middle" و"كاردي بي" عن أداءها لأغنية "Clout".











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد أغنية "A Lot" لجائزة أفضل أغنية Rap ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.