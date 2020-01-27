"Nipsey Hussle" يحصد جائزة أفضل أداء لأغنية Rap في حفل جرامي



وكان مرشحا للفئة نفسها كل من "جي كول" عن أداءه لأغنية "Middle Child"، وDaBaby عن أداءه لأغنية "Suge"، وDreamville عن أداءه لأغنية "Down Bad"، وNipsey Hussle عن أداءه لأغنية "Racks in the Middle" و"كاردي بي" عن أداءها لأغنية "Clout".



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل جائزة أفضل ألبوم R&B التي ترشح لها، كل من ألبوم 1123 للمغني BJ the Chicago Kid وألبوم Painted للمغني Lucky Daye وألبوم Ella Mai للمغنية Ella Mai وألبوم Paul للمغني PJ Morton وألبوم Ventura للمغني Anderson.Paak.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد Nipsey Hussle لجائزة أفضل أداء أغنية Rap ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.