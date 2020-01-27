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"الغرف السياحية" عن وقف الرحلات الصينية: صحة المصريين أهم

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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علق علي غنيم، عضو المجلس المصري للغرف السياحية، على إلغاء استقبال السياحة الصينية بعد انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "إلغاء السياحة الصينية سيؤثر على مصر، في ظل احتلال السوق الصيني 10% من السياحة الوافدة لمصر، ولكن الأهم صحة المواطن المصري".

ولفت "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائي "Dmc"، مساء الأحد، إلى أن الشركات السياحة ألغت كل أنواع الرحلات السياحة من الصين، وفي ظل هذه الظروف القهرية لا يوجد أي أجراء أو تعويضات للعملاء. 

ولفت إلى أن قطاع السياحة سيلغي جميع الرحلات الوافدة من أي دولة ينتشر فيها هذا الفيروس، مشيًرا إلى أن انتشار هذا الفيروس سيؤثر على السياحة على مستوى العالم، وسيقتصر السفر على الضرورة، وهذا من شانه أن يؤثر على السياحة العالمية.
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فيروس كورونا فيروس علي غنيم انتشار الكورونا المجلس المصري للغرف السياحية استقبال السياحة الصينية

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