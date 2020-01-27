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موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على بلد الوليد

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:29 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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إنتزع فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً منذ قليل على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، والتي جرت أحداثها بمعقل بلد الوليد "خوزيه زوريا".


وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 83، بعد أن غستفاد من تمريرة الألماني توني كروس.


وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بشكل منفرد برصيد 46 نقطة، بعد أن خسر برشلونة يوم أمس السبت بهدفين دون رد أمام مضيفه فالنسيا، في المباراة التي أقيمت بمعقل الخفافيش "ميستايا".


موعد مباراة ريال مدريد القادمة

وسيوجه فريق ريال مدريد أنظاره لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث سيزور ملعب "لا روماريدا" لمواجهة مضيفه فريق ريال سرقسطة، في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك.


ومن المقرر أن تجرى أحداث المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس والثامنة مساء يتوقيت جرينتش.


وستنقل المباراة على قنوات السعودية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، والتي أعلنت شرائها لحقوق نقل البطولة منذ أيام قليلة.
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