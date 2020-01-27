ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدردي على بلد الوليد



استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ملخص مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني الممتاز



وسجل هدف نادي ريال مدريد الوحيد ناتشو في الدقيقة 78 وسط محاولات من نادي بلد الوليد لخطف هدف التعادل وبالفعل تمكنوا من ذلك ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.





ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم



وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 46 نقطة ليتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.





ترتيب الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة اليوم



ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم كالآتي: