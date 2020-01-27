رغم الفوز وصدارة الليجا.. رقم سلبي لريال مدريد

وفشلت كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان في التسديد على مرمى بلد الوليد أي كرة خلال الشوط الأول من المباراة والذي إنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن الريال فشل في التسديد على مرمى الخصم بلد الوليد للمرى الأولى منذ شهر ديسمبر من العام 2015 .

حيث كانت المرة الأخيرة التي فشل فيها الريال في التسديد على مرمى خصمه خارج ميدانه ضد الغواصات الصفراء فريق نادي فياريال .