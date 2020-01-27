ضربة ثنائية موجعة للإسماعيلي بعد مباراة الاتحاد السكندري

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى ضربة موجعة ثنائية على الرغم من وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية بعبوره فريق نادي الاتحاد السكندري بالفوز ذهابًا بهدف مقابل لا شيء والتعادل في لقاء الإياب سلبيًا بدون أهداف .

وسيفقد الإسماعيلي خدمات الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي بداعي الإيقاف حيث حصل كلًا منهما على الإنذار الثاني ضد زعيم الثغر ما يعني تأكد غيابهما عن لقاء الدور المقبل .