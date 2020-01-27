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ضربة ثنائية موجعة للإسماعيلي بعد مباراة الاتحاد السكندري

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:22 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى ضربة موجعة ثنائية على الرغم من وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية بعبوره فريق نادي الاتحاد السكندري بالفوز ذهابًا بهدف مقابل لا شيء والتعادل في لقاء الإياب سلبيًا بدون أهداف .

وسيفقد الإسماعيلي خدمات الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي بداعي الإيقاف حيث حصل كلًا منهما على الإنذار الثاني ضد زعيم الثغر ما يعني تأكد غيابهما عن لقاء الدور المقبل .

وينتظر دراويش الكرة المصرية الفائز من مباراة الرجاء المغربي ومولوديه الجزائر لمواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة .

حيث ستقام مباراة الذهاب للدور القادم يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير المقبل على ملعب إستاد الإسماعيلية فيما ستكون مباراة الإياب يوم عشرين من شهر مارس خارج الميدان .

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الكلمات المفتاحية

البطولة العربية الاسماعيلي الاتحاد

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