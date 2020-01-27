نتائج مباريات اليوم الأحد 26 / 1 / 2020 في جميع البطولات







نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 26 / 1 / 2020، أبرزها فوز الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزا ساحقا على نظيره المنتخب التونسي، في نهائي البطولة الأفريقية، ليخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.





نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الخامسة"





الأهلي ضد النجم الساحلي، حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف..





نتائج مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة الخامسة"



بيراميدز ضد إينوجو رينجرز، أنتهت بتفوق رينجرز بنتيجة 1-0.





المصري ضد نواذيبو، أنتهت بفوز المصري بهدف دون رد.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ15"



المقاولون العرب ضد طنطا، تغلب المقاولون على نظيره طنطا بهدفين دون رد.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ21"



بلد الوليد ضد ريال مدريد، أنتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ21"



إنتر ميلان ضد كالياري، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة الفريقين.





روما ضد لاتسيو، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة الفريقين.





نابولي ضد يوفنتوس، حقق نابولي الفوز بنتيجة 2-1.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ21"



ليل ضد باريس سان جيرمان، سحق باريس مضيفه ليل بهدفين دون رد.





نتائج مباريات اليوم في الدوري كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"



مانشستر سيتي ضد فولهام، سحفق السيتي نظيره فولهام برباعية نظيفة.





ترانمير روفرز ضد مانشستر يونايتد، ضرب اليونايتد مضيفه بنتيجة 6-0.





شروزبري تاون ضد ليفربول، سقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.