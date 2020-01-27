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رئيس اتحاد الجمباز يهنىء الرئيس السيسى والشعب المصرى بإنجاز كرة اليد وتأهله للاوليمبياد

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:21 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توجه الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفوز منتخب مصر لكرة اليد ببطولة الأمم الأفريقية رقم 24 التى استضافتها تونس ، والتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، بعد الفوز على نسور قرطاج فى المباراة النهائية بنتيجة 27 / 22 ، بعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة 15 / 11 .

 كما توجه أمين بالتهنئة إلى الشعب المصرى الذى يقف بقوة خلف المنتخبات الرياضية المختلفة ، مما كان له أبلغ الاثر فى تحقيق الإنجاز تلو الآخر ، كما هنأ رئيس الجمباز أسرة الرياضة المصرية بصفة عامة وأسرة كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر بصفة خاصة على هذا الإنجاز الكبير ، ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب .

وأشاد إيهاب امين بالاداء البطولى والروح الوطنية التى تمتع بها رجال منتخب مصر لكره اليد خلال البطولة وفوزه فى جميع المباريات التى خاضها حتى توج باللقب خارج حدود الوطن ، فى إنجاز يتحقق للمرة الأولى أن يفوز المنتخب المصرى على نظيره التونسى فى عقر داره ، وأثنى على الدول الكبير الذى لعبه الجميع  فى رسم البسمه وادخال الفرحة على ملايين المصريين ، مشيدا بالدور التكتيكى للجهاز الفنى والإدارى فى ادارة المباراة النهائية بكفاءة واقتدار .
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