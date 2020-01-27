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وزير الكهرباء يكشف حقيقة توصيل الخدمة للمباني المخالفة

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:49 ص
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وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
كساب أحمد
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قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نسبة النجاح في إنتاج الكهرباء في مصر وصلت لـ100%، ولكن ما زالت هناك مشاكل في شبكة التوزيع.

وتابع "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن نسبة توصيل الكهرباء في مصر تصل لـ99.9% للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تعمل على توصيل الكهرباء للمباني المخالفة، لأن هذا مخالف، معقبًا: "مفيش بيت مرخص في مصر مش بيتوصل ليه الكهرباء".

ولفت إلى أن الوزراء تعمل على تحسين شبكات توزيع الكهرباء، لكي نحسن جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأماكن بها خدمة لا تصل بالشكل الذي ينبغي أن يكون، وهذا بسبب أنها لم تطور منذ فترة كبيرة. 
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