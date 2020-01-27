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عمرو أديب عن صاحب بلاغ خطف أتوبيس سياحي: "مترحمهوش" (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:12 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة ادعاء مواطن خطف أتوبيس بقنا، مشيرا إلى أن الشاب برر تصرفه بأنه "بيهزر مع الشرطة بعيدهم"، مضيفا: "هيدفع تمن هزاره غالي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "ناس معندهمش دم ولا إحساس.. بيهزروا في حاجة زي دي"، لافتا إلى أن مثل تلك الوقائع تحدث قلقا لدى الضباط ويصل الأمر لوزير الداخلية.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أرجو عدم الرحمة مع هذا الشخص"، مطالبا مجلس النواب أن يصدر تشريع يجرم البلاغات الكاذبة، معلقا: "ده استهلاك الوقت".
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