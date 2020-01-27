جاريدو يفتح النار على حكم مباراة الاهلي

وواصل " أعتقد أنني إستحقيت الحصول على نقطة واحدة من المباراة ولم أستحق الخسارة التي عقدت من حسابات المجموعة وأصبح لزامًا علينا الفوز بالمباراة الأخيرة ضد بلاتينيوم .

ووأضاف " العصبية التي ظهرت بها في المباراة تعتبر أمر طبيعي خاصةً وأن هذا عملي الذي يتم محاسابتي عليه ولابد أن أسعى دائمًا لمساعدة الفرق التي أتولى تدريبها للفوز .

وأنهى " المباراة كانت صعبة ومعقدة على الرغم من أن فريقي قدم عرض جيد وكانت هجماته الأكثر خطورة لكن الأهلي حقق المراد والفوز بالنقاط الثلاثة .

يذكر ان الاهلي وصل إلى النقطة العاشرة التي وصلت به لصدارة المجموعة فيما هبط نادي النجم للمركز الثاني برصيد تسعة نقاط مناصفة مع الهلال السوداني على بعد مباراة واحدة من نهاية دور المجموعات.