Advertisements
Advertisements
Advertisements

جاريدو يفتح النار على حكم مباراة الاهلي

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:19 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

فتح الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النجم الساحلي التونسي النار على الجنوب أفريقي فيكتور جوميز الذي أدار مباراة فريقه ضد الاهلي والتي خسرها بهدف واحد مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

وفي المؤتمر الصحفي قال جاريدو أن العريبي إستحق الحصول على ركلة جزاء واضحة بسبب الإعتداء الذي قام به رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر .

وواصل " أعتقد أنني إستحقيت الحصول على نقطة واحدة من المباراة ولم أستحق الخسارة التي عقدت من حسابات المجموعة وأصبح لزامًا علينا الفوز بالمباراة الأخيرة ضد بلاتينيوم .

ووأضاف " العصبية التي ظهرت بها في المباراة تعتبر أمر طبيعي خاصةً وأن هذا عملي الذي يتم محاسابتي عليه ولابد أن أسعى دائمًا لمساعدة الفرق التي أتولى تدريبها للفوز .

وأنهى " المباراة كانت صعبة ومعقدة على الرغم من أن فريقي قدم عرض جيد وكانت هجماته الأكثر خطورة لكن الأهلي حقق المراد والفوز بالنقاط الثلاثة .

يذكر ان الاهلي وصل إلى النقطة العاشرة التي وصلت به لصدارة المجموعة فيما هبط نادي النجم للمركز الثاني برصيد تسعة نقاط مناصفة مع الهلال السوداني على بعد مباراة واحدة من نهاية دور المجموعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا جاريدو الاهلي ضد النجم الاهلي

أخبار تهمك

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

جاريدو يتحدث عن مواجهة الأهلي والنجم.. والعريبي يؤكد صعوبتها

موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة النجم ضد بلاتينيوم بث مباشر etoile du sa

جاريدو يحافظ على تشكيل النجم الساحلي أمام بلاتينيوم

«كورة لايف Koralive» مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر bein SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME Etoial يلا شو

عاجل.. النجم الساحلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم (فيديو)

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يقسو على بلاتينيوم بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status