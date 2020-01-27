وزير الكهرباء: خطة لتغيير العدادات لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أكبر مشكلة تواجه الوزارة الفترة الحالية، هي قراءة العدادات، لذلك تم التعاقد مع شركة لقراءة العدادات، وهذا ساهم في حل المشكلة إلى حد كبير.



وتابع "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هناك 36 مليون عداد كهرباء في مصر، منهم ما يقرب من 8 مليون عداد مسبوق الدفع، وهذا النوع من العدادات كان أحد طرق حل مشكلة قراءة العداد.



ولفت إلى أن الوزارة لديها خط لتغيير 28 مليون عدد تقليدي بعدادات مسبوقة الدفع، وهذا الأمر إن حدث خلال 5 سنوات، فسنكون أمام إنجاز هائل.



