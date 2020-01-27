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توهج هالاند وتعطل قطار لايبزج أبرز مظاهر الجولة التاسعة عشر من البونسليجا

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتهت اليوم الأحد منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم وهي التي شهدت الكثير من التحولات وتغيير على أثرها مراكز بعض الفرق في جدول الترتيب.

وعلى الرغم من الخسارة التي تلقاها فريق نادي لايبزيج إلا أنه واصل صدارة ترتيب الدوري برصيد أربعين نقطة لكن العملاق البافاري بايرن ميونخ إقترب منه وأصبح الفارق بينهما نقطة وحيدة .

وحل فريق نادي بروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثالث ووصل فريق نادي بروسيا دورتموند إلى المركز الرابع برصيد ثمانية وثلاثين نقطة وستة وثلاثين نقطة على الترتيب .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء في الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني .

هالاند يواصل التوهج

البداية مع تألق النرويجي إيرلينج هالاند الوافد الجديد لفريق الكرة الأول بنادي بروسيا دورتموند والذي شارك مع فريقه الجديد في مباراته الثانية ضد كولن على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وإنتظرت جماهير أسود الفيستفال أول ظهور لمهاجمهم الشاب على ملعبه ووسط جمهورهم خاصةً وأن مشاركته الاولى جاءت ضد فريق نادي أوجسبورج خارج الديار.

ودفعت البداية الإستثنائية للاعب في مباراته الأولى بعد تسجيله ثلاثة أهداف " هاتريك " الجماهير لإنتظار ظهوره الأول في المدرج الجنوبي للمرة الاولى .

وجلس اللاعب على مقاعد البدلاء لكن لوسيان فافر المدير الفني للفريق الأصفر منحه الفرصة من أجل المشاركة في الشوط الثاني ليتمكن من تسجيل هدفين في غضون عشرة دقائق .

ونجح اللاعب في مواصة تألقه لينجح في حصد رقم قياسي تاريخي بعد أن بات أسرع لاعب بديل يسجل خمسة أهداف في مباراتين متتاليتين وفعلها في سبعة وخمسين دقيقة فقط .

قطار البايرن وبروسيا يفتك بالمنافسين

شهدت الجولة عزم العملاقين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على ملاحقة فريق نادي لايبزيج المتصدر وواصل كلًا منهما إنطلاقته في الدور الثاني للبوندسليجا.

وتمكن الفريق البافاري من تسجيل خمسة أهداف كاملة في شباك فريق نادي شالكه ليتمكن من زيارة الشباك للمرة التاسعة في مباراتين فقط بالدور الثاني ولم يستقبل الفريق أي هدف .

في الوقت الذي إستطاع فيه فريق نادي بروسيا دورتموند تسجيل عشرة أهداف بالدور الثاني بعد إكتساحه لفريق نادي كولن بخمسة أهداف مقابل هدف لكنه إستقبل أربعة أهداف خلال لقاءين .

توقف قطار لايبزيج المتصدر

سقط فريق نادي لايبزيج متصدر البونسليجا للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2019 بخسارته أمام فريق نادي آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل لا شيء .

وترجع الخسارة الأخيرة لفريق نادي لايبزيج قبل سقوطه في الجولة الحالية امام فرايبورج بهدف واحد مقابل هدفين ليتمكن بعدها من تحقيق ثمانية إنتصارات من أصل تسعة خاضها الفريق وتعادل مع دورتموند .

وفشل رجال جوليان ناجلسمان المدير الفني الشاب في زيارة شباك المنافسين للمرة الاولى في البوندسليجا الموسم الجاري بعد أن سجل ثلاثة أهداف على الاقل في المباريات التاسعة الأخيرة في المسابقة .

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الكلمات المفتاحية

هالاند لايبزيج بروسيا دورتموند بايرن ميونخ الدوري الالماني

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