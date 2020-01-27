"While I'm Livin'' يحصد جائزة أفضل ألبوم بموسيقى "كانتري" في حفل جرامي









أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم 'While I'm Livin'' لجائزة أفضل ألبوم بموسيقى "كانتري" ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من ألبوم Desperate Man للمغني Eric Church وألبوم Stronger Than the Truth للنجمة Reba McEntire، وألبوم Interstate Gospel لفريق Pistol Annies وألبوم Center Point Road للمغني Thomas Rhett وألبوم While I'm Livin' للمغنية Tanya Tucker.ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل جائزة أفضل ألبوم راب والتي ترشح لها كل من ألبوم Revenge of the Dreamers III للمغني Dreamville، وألبوم Championships للمغني Meek Mill وألبوم I Am > I Was لمغني الراب 21 Savage، وألبوم The Lost Boy لمغني الراب YBN Cordae.