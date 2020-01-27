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"Bring My Flowers Now" تحصد جائزة أفضل أغنية بموسيقى "كانتري" في td Grammy 62

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد أغنية Bring My Flowers Now لجائزة أفضل أغنية بموسيقى "كانتري" ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.

وكان مرشحًا لنفس لفئة من الجوائز، كل من أغنية "Bring My Flowers Now" وأغنية "Girl Goin' Nowhere" وأغنية "It All Comes Out in the Wash" وأغنية "Some of It" وأغنية "Speechless".

ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل جائزة أفضل ألبوم بموسيقى "كانتري" والتي ترشح لها كل من ألبوم Desperate Man للمغني Eric Church وألبوم Stronger Than the Truth للنجمة Reba McEntire، وألبوم Interstate Gospel لفريق Pistol Annies وألبوم Center Point Road للمغني Thomas Rhett وألبوم While I'm Livin' للمغنية Tanya Tucker.


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جوائز جرامي الفجر الفني

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