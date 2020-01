"Bring My Flowers Now" تحصد جائزة أفضل أغنية بموسيقى "كانتري" في td Grammy 62

وكان مرشحًا لنفس لفئة من الجوائز، كل من أغنية "Bring My Flowers Now" وأغنية "Girl Goin' Nowhere" وأغنية "It All Comes Out in the Wash" وأغنية "Some of It" وأغنية "Speechless".



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل جائزة أفضل ألبوم بموسيقى "كانتري" والتي ترشح لها كل من ألبوم Desperate Man للمغني Eric Church وألبوم Stronger Than the Truth للنجمة Reba McEntire، وألبوم Interstate Gospel لفريق Pistol Annies وألبوم Center Point Road للمغني Thomas Rhett وألبوم While I'm Livin' للمغنية Tanya Tucker.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد أغنية Bring My Flowers Now لجائزة أفضل أغنية بموسيقى "كانتري" ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.