بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.34%، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.وجاءت نتيجة ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، كالتالي "بيلا، قلين، سيدي غازي، فوه، شرق كفر الشيخ، سيدى سالم، بلطيم، الحامول، دسوق، برج البرلس، مطوبس، غرب كفر الشيخ، الرياض".وأكد محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان نصف العام للشهادة الإعدادية 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم 305 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و477 طالبًا، ونجح منهم 48 ألفًا و309 طالبًا، بنسبة نجاح 90.34%، فضلًا عن الإعدادية المهنية حيث تقدم للامتحانات 1078 طالبًا، تغيب منهم 126 طالبًا، وحضر منهم 952 طالبًا، ونجح منهم 937 طالبًا، بنسبة نجاح 98.42%.وللحصول على النتيجة