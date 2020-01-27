تعليق عمرو أديب على تطوير ميدان التحرير

عقب الإعلامي عمرو أديب، على خطة تطوير ميدان التحرير، قائلا: "المصريين بقالهم 40 سنة مش عارفين يعملوا إيه في ميدان التحرير".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "لأول مرة يكون عندنا تخطيط معروف لميدان تحرير"، مشيدا بإزالة الإعلانات الموجودة بميدان التحرير، معلقا: "مش مصدق أن كل الإعلانات إتشالت.. المكان كان قبيح بإعلاناته".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "الإعلانات كانت جاثمة على الميدان"، مؤكدا أن الدولة جادة في تطوير ميدان التحرير، متابعا: "حاجة تفرح.. وشكل حضاري"، متمنيا أن يكون هناك تطوير لمجمع التحرير الفترة المقبلة.

