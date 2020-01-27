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تعليق عمرو أديب على تطوير ميدان التحرير

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:34 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على خطة تطوير ميدان التحرير، قائلا: "المصريين بقالهم 40 سنة مش عارفين يعملوا إيه في ميدان التحرير".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "لأول مرة يكون عندنا تخطيط معروف لميدان تحرير"، مشيدا بإزالة الإعلانات الموجودة بميدان التحرير، معلقا: "مش مصدق أن كل الإعلانات إتشالت.. المكان كان قبيح بإعلاناته".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "الإعلانات كانت جاثمة على الميدان"، مؤكدا أن الدولة جادة في تطوير ميدان التحرير، متابعا: "حاجة تفرح.. وشكل حضاري"، متمنيا أن يكون هناك تطوير لمجمع التحرير الفترة المقبلة.
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ميدان التحرير عمرو أديب توك شو اخبار مصر

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