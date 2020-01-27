ألبوم Mettavolution يحصد جائزة "أفضل ألبوم معاصر للآلات الموسيقية" من جوائز Grammy 62



وكان مرشحا للفئة نفسها من الجوائز كل من ألبوم Ancestral Recall للموسيقي "كريستيان سكوت"، وألبوم Star People Nation للموسيقي Theo Croker وألبوم Beat Music! Beat Music! Beat Music! للموسيقي Mark Guiliana وألبوم Elevate للموسيقي Lettuce، وألبوم Mettavolution للموسيقي Rodrigo y Gabriela.



ومن ضمن الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة "أفضل ألبوم موسيقى إلكترونية" التي ترشح لها كل من ألبوم LP5 للمغني Apparat، وألبوم No Geography لفريق The Chemical Brothers، وألبوم Hi This Is Flume للمغني Flume، وألبوم Solace للمغني Rüfüs Du Sol، وألبوم Weather للمغني Tycho.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز Grammy على موقع تويتر، عن حصد ألبوم Mettavolution لجائزة أفضل ألبوم معاصر للآلات الموسيقية" ضمن فعاليات الدورة رقم 62 من الحفل.