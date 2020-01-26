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أسقف نجع حمادي ينعي الشيخ إبراهيم الشرقاوي

الأحد 26/يناير/2020 - 11:48 م
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الشيخ إبراهيم الشرقاوي
الشيخ إبراهيم الشرقاوي
حازم رفعت
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نعا الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فضيلة الشيخ إبراهيم على أبوالوفا الشرقاوي، عميد عائلة الشيخ أبو الوفا الشرقاوي بمدينة نجع حمادي.

وقال الأنبا كيرلس، إن مجمع كهنة الإيبارشية وكل الشعب القبطي في مدينة نجع حمادي ينعون بكل الحزن والأسى الشيخ إبراهيم علي الشرقاوي، أحد الرموز الوطنية المعروفة في محافظة قنا.

ويشار إلى أن الشيخ إبراهيم الشرقاوي، هو أحد أحفاد العارف بالله والقطب الصوفي الشهير، الإمام أبوالوفاء الشرقاوي، أحد الرموز التي دعمت الحركة الوطنية المصرية سنة 1919.

وكان عميد الأسرة الشرقاوية، قد وفاته المنيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، وبدأت الأسرة الشرقاوية في اتخاذ تدابير واسعة استعدادًا لتشييع الجنازة فور وصول جثمان الراحل، الذي وافته الأمنية باحد مستشفيات القاهرة.

وعُرف عن الراحل الشيخ إبراهيم الشرقاوي حبه للثقافة والفنون والصيد، كما كان مثقفًا مطلعًا ملمًا بنواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الصعيد، وصلاته بكبار العائلات وأقطاب القبائل، وعلاقاته بكبار المسؤولين.

يذكر أن الشيخ إبراهيم الشرقاوي هو أحد أحفاد الإمام أبوالوفاء الشرقاوي القطب الصوفي المعروف، الذي كان من رموز الحركة الوطنية المصرية المطالبة بجلاء الإنجليز عن مصر، وتلقى حفيد القطب الصوفي، تعليمًا أزهريًا بواسطة نخبة من علماء الأزهر الشريف، حيث انخرط الشرقاوي في صفوف الحركة الوطنية التي قادها الزعيم سعد زغلول ورفاقه سنة 1918 وفي السنوات التي تلتها، وكان له دور كبير في محافظات الصعيد في توحيد الأصوات وقيادة الجماهير نحو القضية الوطنية.
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الكلمات المفتاحية

مصر مجمع كهنة الإيبارشية الشيخ إبراهيم الشرقاوي اخبار

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