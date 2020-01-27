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وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال أيام

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:58 ص
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وزير التعليم
وزير التعليم
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم إعلانها خلال أيام.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورًا مهمًا وعاجلًا موجهًا للمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، بشأن انتهاء تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد البيان، تكليف مديري المدارس الثانوية بتحديد مسئول لرصد الدرجات، من العاملين بنظام المراقبة، وذلك لاستلام كلمة السر واسم المستخدم، من خلال صحيفة الأحوال الخاصة به.

وكذلك كلفت بالبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين امتحنوا ورقيًا من الصفين الأول والثاني الثانوي، والذين تم الانتهاء من تقدير درجاتهم وذلك لسرعة إرسالها إلى المركز القومي للامتحانات حتى يتم إعلانها رسميًا في وقت يتم تحديده الأيام المقبلة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد صرح أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإصدار نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
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وزير التعليم نتيجة الصف الثاني الثانوي نتيجة الصف الأول الثانوي طارق شوقي

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