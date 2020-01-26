الجيش السوري يسجل تقدماً جديداً في جنوب حلب

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أحرز الجيش العربي السوري،تقدمًا جديدًا في جنوب حلب؛ حيث حاولت قواتها الاستيلاء على المزيد من النقاط على طول طريق إدلب حلب السريع، وفقًا لموقع "المصدر نيوز".ووفقًا لمصدر في حلب، استولى الجيش العربي السوري على تلال طلوق المحروقات بعد معركة شرسة مع المتمردين الجهاديين في حي التحرير الشام في جنوب حلب بعد ظهر هذا اليوم.وقال المصدر: إن الجيش العربي السوري يحاول التقدم في بلدة خان طومان الرئيسية، والتي تقع على طول طريق إدلب حلب السريع.وإذا نجح الجيش السوري في الاستيلاء على خان تومان، فسوف يفتح ذلك مناطق جديدة للجيش للهجوم، بما في ذلك مزارع إيكاردا وعدد من البلدات على طول محور حلب-إدلب.ومساء يوم السبت الماضي، بدأ الجيش العربي السوري هجومه على حلب بعد تكثيف قواته لعدة أسابيع حول الجبهتين الغربية والجنوبية من المحافظة.وشن الجيش العربي السوري، هجومًا جديدًا على طول محور حلب الغربي الليلة الماضية، في أول مرة منذ عدة سنوات حاولوا فيها التقدم في هذه الجبهة.الجيش السوري، بقيادة الفرقة الرابعة المدرعة والحرس الجمهوري، الدفاعات الجهادية في محور حي جمعية الزهراء؛ حيث حاولوا التقدم بالقرب من المسجد النبوي العظيم.ووفقًا لمصدر عسكري في حلب، لم يتم تحقيق أي مكاسب كبيرة حتى الآن، على الرغم من بعض التقارير الواردة من صفحات وسائل الإعلام الاجتماعية المؤيدة للحكومة.وأضاف المصدر، أن الجيش السوري يهاجم أيضًا محاور أخرى قليلة في الجزء الغربي من حلب.ويبدو أن هذا الهجوم الأخير للجيش العربي السوري كان بمثابة هجوم أولي وليس الهجوم الرئيسي، حيث من المتوقع أن يشمل الهجوم الرئيسي عدة دبابات وعدد كبير من الجنود.وفي الوقت نفسه، يهاجم سلاح الجو الروسي الدفاعات الجهادية حول الريف الغربي لمحافظة حلب، وإستهدف هذا الهجوم خطوط الإمداد بحياة التحرير الشام إلى ضواحي العاصمة الإقليمية.