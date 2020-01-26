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"الحلبوسي" يدين الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد

الأحد 26/يناير/2020 - 11:43 م
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رئيس البرلمان العراقي - الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي - الحلبوسي
وكالات
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أدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، الهجمات الصاروخية الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، قائلًا: إنها "تسيء لسمعة الدولة"، بحسب ما نقلته صحيفة "السومرية نيوز".

ووصف رئيس البرلمان العراقي، القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ"الأمر المرفوض"، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وقال محمد الحلبوسي: إن "الاعتداء على أية بعثة أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها"، مطالبًا الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بدورها في ملاحقة الخارجين عن القانون وكشف هوية المعتدين.

وأضاف رئيس البرلمان العراقي: أن "استمرار هذه الاعتداءات يضر بمصالح البلاد العليا وعلاقاتها الدبلوماسية، وتحملها تداعيات خطيرة يجب تجنبها في ظل الظروف الراهنة"، مشددًا على التزام بغداد بالتعهدات القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية.

وأمر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي، قوات الأمن، بالبحث عن منفذي الاعتداء على السفارة الأمريكية باستخدام صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء في وقت سابق من اليوم.

وكشف مصدر أمني عراقي، عن استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، بأربعة صواريخ كاتيوشا، مضيفًا أن صفارات الإنذار دوت محذرة القاطنين بوجود مخاطر وعليهم ولحثهم على الذهاب للملاجئ الآمنة".

هذا واستهدفت المنطقة الخضراء في بغداد خلال الفترة الأخيرة بسلسلة من الهجمات الصاروخية آخرها كان بداية الشهر الحالي، إذ قال الجيش العراق في بيان: إن "صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية".

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الكلمات المفتاحية

رئيس البرلمان العراقي بغداد الهجمات الصاروخية السفارة الأمريكية الحلبوسي

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