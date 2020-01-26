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قائمة هدافو الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجولة الـ21 لليجا

الأحد 26/يناير/2020 - 11:41 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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انتهت مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بفوز ريال مدريد بهدف نظيف سجله ناتشو وذلك في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم. 


انتزع ريال مدريد من غريمه التقليدي برشلونة صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة من 21 مباراة فاز في 14 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات.


جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 43 نقاط، حيث خاض 21 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.


وواصل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حفاظه على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدف.

 ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة .


1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 14 هدف)

2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 12 هدف)

3 - لويس سواريز (برشلونة - 11 أهداف)

4 - لويس أفيلا (أوساسونا - 9 أهداف)

5 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 9 أهداف)

6 - انخل لويس رودريجيز ( خيتافي - 8 أهداف)

7 - ماكسيمليانو جوميز ( فالنسيا - 8 أهداف)

8 - لورينزو مورن ( ريال بيتيس - 8 أهداف)

9 - جيرارد مورينو ( فياريال - 8 أهداف)

10 - لوكاس بيريز مارتينيز ( ديبورتيفو الافيس - 8 أهداف)

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