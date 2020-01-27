حفيدة نيلسون مانديلا عن زيارتها لمصر: شعرت وكأنني في بلدي

كشفت نادليكا مانديلا، حفيدة المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا، تفاصيل زياراتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحة أن إحدى صديقاتها وجهت الدعوة لها لحضور معرض الكتاب.



وأضافت "نادليكا"، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنها تعتبر أن قصتها أيقونية، معلقة: "جدي صانع سلام.. فهو ليس معروفا كأب وجد وإنما هو معروف كمناضل من أجل السلام".



وعن زيارتها لمصر، أعربت حفيدة المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا، عن سعادتها لزيارة القاهرة، معقبة: "زرت الأهرامات وأبو الهول، ومصر القديمة، وحضرت صلاة بأحد الكنائس، وشعرت وكأنني في بلدي".



