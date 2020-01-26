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محمد ثروت ينضم لفيلم "يوم١٣"

الأحد 26/يناير/2020 - 11:48 م
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محمد ثروت
محمد ثروت
يارا أحمد
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تعاقد المنتج " لؤي عبدالله " مع نجم الكوميديا "محمد ثروت" للمشاركة في فيلم "يوم ١٣" و الذي يتم تصوير مشاهده الداخليه حاليا ب ديكور " القصر" الذي تم بناؤه داخل ستوديو مكة بمدينه السادس من اكتوبر و الذي تخطت ميزانيه بناؤه ٩ ملايين جنيه .

ويعتبر فيلم " يوم ١٣ " التجربه الثانيه للفنان " محمد ثروت " مع شركة "أوسكار للتوزيع و دور العرض" بعد مشاركته في فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين " بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني و بيومي فؤاد و مجموعه كبيره من ضيوف الشرف . ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة " أوسكار للتوزيع و دور العرض " للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله. و يتم حاليا اجراء مراحل المونتاج للفيلم .
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‏‎"يوم ١٣ " يعد التجربه الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية ال 3D، والتي تعد طفره جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة و الصوت .
‏‎‏‎تقنية " ثري دي " هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع ، ويصنف فيلم يوم ١٣ من أفلام الرعب و الأثارة والتشويق و تدور أحداثه بشكل تشويقي .

‏‎ والفيلم من بطولة أحمد داوود ودينا الشربينى وشريف منير وأروي جودة و جومانه مراد و محمود عبدالمغني بالاضافه إلي مجموعه كبيره من النجوم و من إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض " للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله ومن تأليف و إخراج وائل عبدالله .

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