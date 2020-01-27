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أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-1-2020.. و"كورونا" تهوي بسعر المعدن الأصفر

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

استهلت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين، على استقرار مع توقعات بالتراجع بضغط من البورصة الدولية للمعدن الأصفر في أول جلسات الأسبوع، مع تراجع الطلب من قبل الصين التى تحتفل برأس السنة القمرية فى ظل مخاوف من انتشار فيروس "كورونا الجديد" مما أثر على حركة السياحة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  599.09 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 699.09 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 798.94 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,593 جنيها.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  599.09 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 699.09 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر798.94 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,593 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

786 إلى 789

عيار 22 

721 إلى 723

عيار 21

688 إلى 690

عيار 18

588 إلى 590

عيار 14

459 إلى 460

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.453 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,504 إلى 5,520

الكيلو

782.289 إلى 788.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 798.94جنيه      

 50.57 $

سعر الذهب عيار 22

 732.36جنيه

 46.35 $

اسعار الذهب عيار 21

699.09جنيه       

44.25 $

اسعار الذهب عيار 18

 599.09جنيه

37.93 $

سعر الذهب عيار 14

466.05جنيه

29.50 $

سعر الذهب عيار 12

399.47جنيه

25.28 $

سعر الذهب عيار 9

299.60جنيه

18.96 $

اسعار أوقية الذهب

24,847 جنيه

1,573 $

اسعار جنيه الذهب

5,593 جنيه

353.97 $

اسعار كيلو الذهب

798,935 جنيه

50,566 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16

22 يناير

792.74

693.66

594.56

462.43

396.37

21 يناير

792.07

693.08

594.07

462.05

396.04

20 يناير

791.73

692.78

593.81

461.85

395.87

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39

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