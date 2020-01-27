أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-1-2020.. و"كورونا" تهوي بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم





استهلت أسعار الذهب تعاملات اليوم الإثنين، على استقرار مع توقعات بالتراجع بضغط من البورصة الدولية للمعدن الأصفر في أول جلسات الأسبوع، مع تراجع الطلب من قبل الصين التى تحتفل برأس السنة القمرية فى ظل مخاوف من انتشار فيروس "كورونا الجديد" مما أثر على حركة السياحة ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:













أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 599.09 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 699.09 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 798.94 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,593 جنيها.









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 599.09 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 699.09 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 798.94 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,593 جنيه.









أسعار الذهب الأن



