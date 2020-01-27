أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-1-2020.. و"كورونا" تهوي بسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
786 إلى 789
|
عيار 22
|
721 إلى 723
|
عيار 21
|
688 إلى 690
|
عيار 18
|
588 إلى 590
|
عيار 14
|
459 إلى 460
|
عيار 12
|
393 إلى 394
|
الاونصة
|
24.453 إلى 24.525
|
الجنيه الذهب
|
5,504 إلى 5,520
|
الكيلو
|
782.289 إلى 788.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
798.94جنيه
|
50.57 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
732.36جنيه
|
46.35 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
699.09جنيه
|
44.25 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
599.09جنيه
|
37.93 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
466.05جنيه
|
29.50 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
399.47جنيه
|
25.28 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
299.60جنيه
|
18.96 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,847 جنيه
|
1,573 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,593 جنيه
|
353.97 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
798,935 جنيه
|
50,566 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
26 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
25 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
24 يناير
|
798.80
|
698.97
|
599.11
|
465.97
|
399.40
|
23 يناير
|
792.32
|
693.30
|
594.25
|
462.19
|
396.16
|
22 يناير
|
792.74
|
693.66
|
594.56
|
462.43
|
396.37
|
21 يناير
|
792.07
|
693.08
|
594.07
|
462.05
|
396.04
|
20 يناير
|
791.73
|
692.78
|
593.81
|
461.85
|
395.87
|
19 يناير
|
792.80
|
693.71
|
594.61
|
462.47
|
396.40
|
18 يناير
|
792.80
|
693.61
|
594.61
|
462.47
|
396.40
|
17 يناير
|
792.77
|
693.69
|
594.59
|
462.45
|
396.39