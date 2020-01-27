تحدث مومياء بعد 3000 عام من تحنيطها.. آخر إبهارات الطباعة ثلاثية الأبعاد

قال الدكتورة زينب حشيش مدرس الأثار المصرية جامعة بنى سويف، ومتخصصة علم البيوآركيولوجي، إن الطباعة ثلاثية الأبعاد، هي تقنية حديثة تسمح لنا حاليًا بمحاكاة أجزاء من الجسد واستنتاج وظيفتها بعد مرور آلاف الأعوام على مغادرة أصحابها عالمنا، وهو ما يستخدمه العلماء الآن في أوروبا.





جاءت تصريحات حشيش إلى الفجر تعليقًا على ما توصل إليه باحثين ألمان لصوت إحدى المومياوات المصرية القديمة والتي فارق صاحبها الحياة منذ 3000 عام وهي مومياء الكاهن نسيامون عصر الملك رمسيس الحادي عشر.





وأكملت حشيش، أن الطباعة الثلاثية الأبعاد تسمح بنقل التصاميم من أجهزة الحاسب وتحويلها إلى مجسمات ملموسة، وهذه المجسمات نستطيع من خلالها إنتاج صوت مثلًا، وذلك مثل ما فعل العلماء من إعادة طبع حنجرة مومياء.



